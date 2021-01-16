تركيا: تطعيم أكثر من 600 ألف شخص ضد كورونا خلال يومين

كل الوطن – رويترز: أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم أنه تم تطعيم أكثر من 600 ألف شخص في اليومين الأولين من حملة التطعيم بلقاح “سينوفاك” الصيني.

وأطلقت تركيا برنامج التطعيم على المستوى الوطني أمس الخميس بدءا بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأعطت اللقاح لأكثر من 285 ألفا في اليوم الأول وبلغ مجموع متلقيه 600040 حتى الساعة 16:01 بتوقيت غرينتش اليوم.

وقالت الحكومة إن ما ساعد في سرعة وتيرة التطعيم هو توزيع اللقاحات على مستوى البلاد في بداية الأسبوع علاوة على السجلات الصحية الرقمية وخدمات المستشفيات.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على “تويتر”: “نحن دولة صاحبة خبرة في تطبيق برامج التطعيم على المستوى الوطني. البنية الأساسية لدينا قادرة بامتياز على تنفيذ هذا البرنامج بطريقة محكمة. معا سنكسب المعركة ضد الجائحة”.

وتلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجرعة الأولى من اللقاح أمس الخميس وحث على تأييد البرنامج ودعا المواطنين إلى تجاهل الانتقادات الموجهة للقاحات.

المصدر: رويترز