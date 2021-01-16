وزير الخارجية بن فرحان يتوقّع إعادة افتتاح سفارتي المملكة وقطر في غضون أيام

كل الوطن وكالات: أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة وقطر من المتوقع أن تعيدان افتتاح سفارتيهما لدى إحداهما الأخرى في الأيام القليلة القادمة.

وأعرب بن فرحان، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم السبت مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عن عزم السعودية على “استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر”.

وأكد أن إعادة فتح سفارة الرياض في الدوحة ستأتي “بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام”، موضحا أن ذلك مجرد مسألة لوجيستية.

وأبدى الوزير السعودي قناعته بأن “بيان العلا” الذي توجت بتبنيه القمة الخليجية التي استضافتها المملكة في الخامس من يناير الجاري سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405542