تسجيل الدخول

“الموارد البشرية السعودية”: تعيين المرأة السعودية بمنصب قاضية بات قريبا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-16T15:39:49+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : السبت 16 يناير 2021 - 3:39 مساءً
“الموارد البشرية السعودية”: تعيين المرأة السعودية بمنصب قاضية بات قريبا

كل الوطن – وكالات: أعلنت مسؤولة سعودية كبيرة أن السماح للنساء في المملكة بتولي مناصب القضاء التي كانت حكرا على الرجال سيتم قريبا، في إطار سياسة تمكين المرأة.

وقالت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتمكين المرأة، هند الزاهد، إن “تعيين المرأة السعودية بمنصب قاضية بات قريبا، والمملكة جادة جدا في دعم ملف تمكين المرأة”.

اقرأ أيضا...

وأشارت إلى أن “نسبة تولي السعوديات للمناصب القيادية في القطاع العام تبلغ حاليا 2.5% بعد أن كانت 1.6% في 2017، مقابل 25% في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص”.

وأضافت أن “المؤشرات أظهرت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات، وأن مشاركة السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025”.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405546

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.