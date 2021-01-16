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السعودية.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : السبت 16 يناير 2021 - 3:42 مساءً
السعودية.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، وذلك بالتعاون بين مكافحة المخدرات والجمارك.

وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود السعودي مسفر بن غنّام القريني، إن القوات الأمنية أحبطت محاولة تهريب 88 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و12912 قرص أمفيتامين في منطقة تبوك.

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وأشار القريني إلى إحباط محاولات تهريب 974 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و37.537 طن من مادة القات المخدرة في منطقة جازان، و265 كيلوجراما من مادة القات المخدرة في منطقة عسير.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أنه “تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم 94 متهما، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405557

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