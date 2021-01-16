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فيديو.. طفل في جنوب العراق يحمل ألعابا عليها علم إسرائيل يثير جدلا عن مصدرها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : السبت 16 يناير 2021 - 3:55 مساءً
فيديو.. طفل في جنوب العراق يحمل ألعابا عليها علم إسرائيل يثير جدلا عن مصدرها

كل الوطن – وكالات: ظهر طفل عراقي في إحدى محافظات الجنوب، وهو يحمل ألعابا عليها علم إسرائيل، في وقت يعتبر العراق إسرائيل “عدوا” ويرفض إقامة علاقات معها.

وبحسب ما ظهر في مقطع فيديو بثه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطفل يسكن في إحدى المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية والمعروفة برفضها لأي علاقات مع إسرائيل.

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ويسأل مقربون من الطفل بحسب الفيديو من أين اشترى هذه الألعاب، لكنه يرفض أن يجيبهم.

وما زال العراق يعتبر إسرائيل “عدوا” ويرفض أي علاقات معها، وتهدد فصائل مسلحة عراقية باستهداف إسرائيل وتهاجم الدول المطبعة معها.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405569

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