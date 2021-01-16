كشف الستار عن النسخة الجديدة المبسطة من “ويندوز 10”

كل الوطن – الرياض: ستكون النسخة الجديدة المبسطة من نظام التشغيل “ويندوز 10” مكيفة مع خصائص حواسيب ذات إمكانيات تقنية ضعيفة، كما سيكون لها تصميم حديث، حسبما كشف موقع The Verge.

وأوضح الموقع أن نظام “ويندوز 10 إكس” الذي تم الكشف الستار عنه والذي تم تعريف الصحفيين عليه، يعتبر نسخة من نظام “ويندوز 10” الأصلي تم تعديله ليتفق مع ظروف العمل على حواسيب ذات الإنتاجية المنخفضة، ومن أبرز مميزاته وجود “قائمة البدء” في وسط سطح المكتب، بالإضافة إلى اختيار أسفل سطح المكتب مكانا لتواجد تطبيقات كثيرة الاستخدام والمثبتة.

ومن مميزات النسخة الجديدة تصميمها المبسط الذي يجعلها تشبه بوابة تقود إلى شبكة الإنترنت من بوابة مكتبة التطبيقات الخاصة بأنظمة “ويندوز”، ومما يدل عليه استبدال الأيقونات المعتادة بمركز عمليات يتيح تلقي إشعارات واستخدام إعدادات سريعة وتفعيل نوافذ وشاشات إضافية وتنفيذ بعض العمليات الأخرى.

ومن إيجابيات “ويندوز 10 إكس” إمكانية نقل التطبيقات حسب رغبة المستخدم، بما في ذلك وضع نافذتين تابعتين لبرنامجين مختلفتين جنبا إلى جنب على سطح المكتب (بدون إمكانية تغيير حجم النافذتين). كما تتيح النسخة الجديدة الوصول إلى خزان سحابي عبر برنامج “المستكشف” المضمن (على الرغم من غياب إمكانية العمل مع الملفات المحلية).

وأوضح الصحفيون أن نظام “ويندوز 10 إكس” يشبه كثيرا نظام “كروم أو إس” المصصم لحواسيب “غوغل”، مشيرين إلى أن هذا النظام لا يمكن تشغيله بشكل حر على الحاسوب بل ستعرض الأسواق قريبا حواسيب محمولة مزودة بالنظام المذكور مسبقا.

وسيتم إصدار النسخة الجديدة في الفترة من مارس إلى يونيو القادمين، ومن المتوقع إجراء تكييف “ويندوز 10 إكس” مع متطلبات العمل على حواسيب ذات شاشتين.

المصدر: Lenta.ru

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405594