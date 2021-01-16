وفاة أحد عمالقة التلفزيون السعودي

كل الوطن – متابعات: توفي المذيع التلفزيوني السعودي فهد الحمود، أحد عمالقة التلفزيون السعودي في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وحسب صحيفة “سبق” المحلية، سيتم الصلاة على الجنازة غدا الأحد بعد صلاة العصر بمقبرة شمال الرياض.

ونعى الوسط الإعلامي السعودي فهد الحمود، نظير ما قدمه خلال مسيرته في التلفزيون السعودي.

الحمدلله على قضاء الله وقدره توفي اليوم زميلنا ورفيق دربي المذيع

فهد بن ناصر الحمود

اسكنه الله فسيح جناته

ورفع منزلته في الجنة مع النبيين والصالحين

والصلاة عليه غدا الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال إن شاء الله تعالى

العزاء في المقبرة فقط pic.twitter.com/qYFfalcE7M — عبدالرحمن الهزاع (@AALHAZZAA) January 16, 2021

وفاة مذيع التلفزيون السعودي سابقاً فهد ناصر الحمود. رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته

وألهم ذويه الصبر والسلوان #فهد_الحمود_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/AHt5dZ7TkF — قناة ابـو حسن (@Mbm20007) January 16, 2021

والحمود خريج كلية الآداب في جامعة الملك سعود قسم اللغة العربية وقضى 33 عاما من عمره في العمل الإعلامي الرسمي السعودي، تنوع بين نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية.

🔴 انتقل إلى رحمه الله تعالى اليوم السبت المذيع السعودي #فهد_الحمود_في_ذمة_الله

مذيع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي رحمه الله فهد الحمود واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/2tFmau8QtI — اخبار الاولين (@azoz_80m) January 16, 2021 المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405597