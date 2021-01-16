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وفاة أحد عمالقة التلفزيون السعودي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : السبت 16 يناير 2021 - 8:04 مساءً
وفاة أحد عمالقة التلفزيون السعودي

كل الوطن – متابعات: توفي المذيع التلفزيوني السعودي فهد الحمود، أحد عمالقة التلفزيون السعودي في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وحسب صحيفة “سبق” المحلية، سيتم الصلاة على الجنازة غدا الأحد بعد صلاة العصر بمقبرة شمال الرياض.

ونعى الوسط الإعلامي السعودي فهد الحمود، نظير ما قدمه خلال مسيرته في التلفزيون السعودي.

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والحمود خريج كلية الآداب في جامعة الملك سعود قسم اللغة العربية وقضى 33 عاما من عمره في العمل الإعلامي الرسمي السعودي، تنوع بين نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405597

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