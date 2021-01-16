من هم قادة الدول الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا وما هي اللقاحات التي تلقوها؟

كل الوطن – وكالات: مع إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في عدد متزايد من البلدان، يرتفع عدد قادة الدول والمسؤولين الكبار الذين يتلقون اللقاح ضد الفيروس.

وتضم القائمة التالية أسماء بعض القادة والمسؤولين الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا واللقاحات التي تلقوها:

– الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن – لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية

– رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو – لقاح “فايزر” و”بيونتيك”

– الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – لقاح “كورونافاك” بإنتاج شركة “سينوفاك” الصينية

– الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان – اسم اللقاح لم يكشف لكن السعودية وافقت على استخدام لقاح “فايزر” و”بيونتيك”

– الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. لم يكشف عن اسم اللقاح لكن الإمارات سجلت رسميا لقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

– الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو – لقاح “كورونافاك”

– العاهل الأردني عبد الله الثاني – اسم اللقاح لم يذكر لكن المملكة اقتنت لقاح “BBIBP-CorV” بإنتاج شركة “سينوفارم” الصينية ولقاح “فايزر”-“بيونتيك”

– رئيس غينيا ألفا كوندي – لقاح “سبوتنيك V” الروسي

– الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب – اسم اللقاح لم يذكر، لكن بريطانيا اعتمدت حتى الآن لقاحين هما “فايزر”-“بيونتيك” ولقاح شركة “أسترا زينيكا”

– الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس – لقاح “فايزر”-“بيونتيك”.

– رئيس البرلمان الصربي ووزير الداخلية وسكرتير الدولة في وزارة الصحة الصربية لقاح “سبوتنيك V” الروسي

– من جانبه أعلن الرئيس البوليفي لويس أرسي أنه يعتزم تلقي لقاح “سبوتنيك V” الروسي بعد وصول الدفعة الأولى منه إلى البلاد.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405603