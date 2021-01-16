ولي العهد وماكرون يبحثان العلاقات السعودية الفرنسية

كل الوطن – الرياض: بحث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية، ويستعرضان العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك،كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/CEYpQm0KSZ#واسpic.twitter.com/mRZjYo721q — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 16, 2021

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405616