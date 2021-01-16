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ولي العهد وماكرون يبحثان العلاقات السعودية الفرنسية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-16T21:13:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : السبت 16 يناير 2021 - 9:13 مساءً
ولي العهد وماكرون يبحثان العلاقات السعودية الفرنسية

كل الوطن – الرياض: بحث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405616

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