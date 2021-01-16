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شاهد.. لحظة وفاة الدراج الفرنسي شيربان في رالي دكار 2021

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : السبت 16 يناير 2021 - 9:56 مساءً
شاهد.. لحظة وفاة الدراج الفرنسي شيربان في رالي دكار 2021

كل الوطن – وكالات: نشر موقع “eurosport.ru” فيديو للحادث المروع الذي تعرض له الدراج الفرنسي بيير شيربان البالغ 52 عاما في الـ10 من يناير الجاري ضمن المرحلة السابعة لرالي دكار 2021.

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وأعلن منظمو الرالي أمس الجمعة وفاة شيربان خلال نقله إلى فرنسا، متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها في رأسه جراء سقوطه في الحادث.

يذكر أن رالي دكار الصحراوي الشهير استضافته السعودية للعام الثاني على التوالي بالفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

المصدر: eurosport.ru

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405620

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