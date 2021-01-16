شاهد.. لحظة وفاة الدراج الفرنسي شيربان في رالي دكار 2021

كل الوطن – وكالات: نشر موقع “eurosport.ru” فيديو للحادث المروع الذي تعرض له الدراج الفرنسي بيير شيربان البالغ 52 عاما في الـ10 من يناير الجاري ضمن المرحلة السابعة لرالي دكار 2021.

Algún día voy a morir…

Quisiera una noche fresca, recostarme y dormir para no despertar jamás…

Si no se puede, entonces quisiera morir rápido, haciendo lo que amo, después de vivir a tope medio siglo de vida…

Como murió Pierre Cherpin aquella mañana del 10 de enero del 2021 pic.twitter.com/ZoCKLwpX6c — Juan Camilo Reyes M. (@jcreyesmoreno) January 15, 2021

وأعلن منظمو الرالي أمس الجمعة وفاة شيربان خلال نقله إلى فرنسا، متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها في رأسه جراء سقوطه في الحادث.

بكثير من الأسى تعلن اللجنة المنظمة لرالي داكار 2021 وفاة سائق الدراجات الفرنسي بيار شيربان إثر حادثٍ تعرض له خلال المرحلة السابعة..

نشاطر أسرته ومحبيه مشاعر الحزن لفقدان هذا الرياضي المتميز..#داكار_السعودية2021#Dakar2021pic.twitter.com/3bA4ae8lpA — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 15, 2021 PIERRE CHERPIN PASSED AWAY During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage. The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9Dpic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021 يذكر أن رالي دكار الصحراوي الشهير استضافته السعودية للعام الثاني على التوالي بالفترة بين 3 و15 يناير الجاري. المصدر: eurosport.ru

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405620