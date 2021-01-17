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صلاح يختار رامي مالك لتجسيد قصّته في فيلم (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : الأحد 17 يناير 2021 - 1:11 صباحًا
صلاح يختار رامي مالك لتجسيد قصّته في فيلم (صورة)

كل الوطن – وكالات: قال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إن تحويل مسيرته إلى فيلم وثائقي سيكون أمرا ممتعا، واختار من يفضل من الممثلين لتأدية دور شخصيته في الفيلم.

وتحدث صلاح في مقابلة مطولة مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، والتي بثت الجمعة، وأجاب عن سؤال من يختار لتأدية فيلم وثائقي عن حياته: “لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلم وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي أتيت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى والأشياء التي رأيتها في حياتي المهنية”.

وتابع: “سيكون ممتعا لكنني لم أفكر في ذلك على الإطلاق، أنا ما زلت ألعب كرة القدم واستمتع باللحظة لا يمكنني حقا الاختيار”.

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ثم استدرك الفرعون: ” نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه، هو يتحدث العربية قليلا، ويعرف الثقافة المصرية وكيفية القيام بالدور في فيلم عني”.

وأشار صلاح إلى أنه يتابع الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، بعد كرة القدم لكنه لا يتقن اللعبة على أرض الواقع فيما يستطيع التغلب باللعبة على أي منافس بالبلاي ستيشن، كما أنه يتابع أحيانا الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، والتنس في أحيان أخرى.

ويتصدر صلاح حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا وبفارق هدف وحيد عن ملاحقه هيونغ مين سون، نجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: twitter/beINSPORTS

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405637

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