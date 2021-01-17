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عالمان يشعلان أزمة في مصر.. الأهرامات “فكرة لبنانية”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : الأحد 17 يناير 2021 - 2:18 صباحًا
عالمان يشعلان أزمة في مصر.. الأهرامات “فكرة لبنانية”

كل الوطن – وكالات: أشعل عالمان لبنانيان أزمة على مواقع التواصل في مصر، بتأكيدهما أن “قدماء المصريين الفراعنة، استوحوا فكرة الأهرامات من مدافن بنيت في بلدة أكروم اللبنانية”.

ووفق وكالة أنباء “المركزية” اللبنانية، يؤكد الباحثان عماد يونس وعبد العزيز الزين أن المصريين القدامى زاروا المنطقة ومكثوا فيها مرارا.

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وأشار الزين إلى أنه اكتشف مدفنا ميغاليتيا هرميا في أعالي محلة وادي الدير، لا يزال محتفظا بشكله دون تخريب، لافتا إلى أن “هناك 3 مدافن هرمية بالمنطقة ذاتها”.

يذكر أن عالما لبنانيا ثالثا كتب عن آثار عكار، مشيرا إلى وجود 12 مدفنا هرميا في أكروم.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405646

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