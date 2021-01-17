فيديو للداعية السعودي عائض القرني يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن – وكالات: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية والدول العربية، بمقطع فيديو يظهر الداعية السعودي، عائض القرني، وهو يقيم وليمة ضخمة لعدد من ضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير في السعودية.

وأظهر الفيديو أن عائض القرني كان يقف أمام باب غرفة الاستقبال في منزله (المجلس) ويرحب بضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير، الذين لم يتجاوز عددهم 10 أشخاص، واستضافتهم على وليمة ضخمة تضمنت نحو سبع ذبائح على طاولة كبيرة.

وانتشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن مغردون هجوما على عائض القرني، واتهموه بـ”التبذير والإسراف، في الوقت الذي يطالب فيه متابعيه بالزهد، من خلال كتاباته والفيديوهات التي ينشرها”.

وقال أحد المغردين: “عايض القرني صاحب كتاب “لا تحزن”، “يركب أفخم السيارات، ويتنقل بين بلدان العالم، ويعيش في بيت أشبه بقصر، ووليمة أشبه بوليمة الملوك العباسيين، ومن ثم يقول للفقير المسكين لا تحزن، كيف لا يحزن من يعيش حياة مؤلمة؟ من يبحث عن قوت يومه؟ من فقد حبيب؟ من تم تعذيبه وتهجيره، كيف لا يحزن!”

عايض القرني صاحب كتاب لا ( تحزن ) يركب افخم السيارات ، ويتنقل بين بلدان العالم ، ويعيش في بيت اشبه بقصر ، و وليمه اشبه بوليمة الملوك العباسيين . ثم يقول للفقير المسكين “لاتحزن” كيف لا يحزن من يعيش حياة مؤلمة؟

من يبحث عن قوت يومه؟ من فقد حبيب؟

من تم تعذيبه وتهجيره، كيف لا يحزن! https://t.co/suD2uASnDS — ناقد سياسي (@kuwaitiPolitics) January 16, 2021

في حين سخر البعض من دروس الداعية السعودي عن “التواضع”، وقال أحدهم: “منتهى التواضع، والبعد عن التبذير، دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !!”

بعد أعتذار عائض القرني المزهر صار يبحث عشان يطلم😎 https://t.co/20HIBlAZJv — االعضــــــــــيد 🇸🇦 (@alsum1400) January 15, 2021

عائض القرني يستضيف رجل الاعمال علي حسن العمري .. منتهى التواضع والبعد عن التبذير دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !! pic.twitter.com/dsGQGN61gB — بدر عبدالمحسن الهيف القحطاني (@badr_mohsen_) January 15, 2021

في حين، دافع البعض عن الداعية، واعتبروا أن ما قام به هو “إكرام للضيف”.

اهل الجنوب اهل كرم والشيخ عائض رجل كريم وديننا امرنا بإكرام الضيف وش تبغى يقدم لضيوفه تبوله تغريده في غير محلها والي مايعرف الصقر يشويه — 🇸🇦NORAH-Al-SHAHRI🇸🇦 (@nourah20579840) January 16, 2021

المصدر: “الدرر” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405658