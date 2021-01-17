الوسط الفني المصري يحتفل بزفاف المطرب نادر حمدي (صور)

كل الوطن – وكالات: احتفل المطرب والموزع الموسيقي المصري، نادر حمدي، مساء أمس السبت، بحفل زفافه على المنتجة، سارة حسني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشارك نادر حمدي فرحته، مع العديد من النجوم في العالم الفني، من بينهم تامر حسين، وأحمد فهمي، وهاني رمزي، وحاتم فهمي، وكارمن سليمان وزوجها الملحن، مصطفى جاد، ومحمد عطية وخطيبته، ميرنا الهلباوي، وعزيز الشافعي، وتوما، ومصطفى محفوظ وغيرهم.

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، صورة تجمعه مع العروسين، وقال: “أول صورة مع العريس أخويا وصديق العمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك يا سارة، بحبكم جدا جدا جدا، ربنا يحفظكم ويسعدكم”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان، نادر حمدي، كانت مشاركته كموزع في ألبوم المغني المصري الشهير، عمرو دياب، من خلال أغنية “من العشم”، التي كتب كلماتها المستشار تركي آل الشيخ، ولحنها المطرب، تامر عاشور.

المصدر: “مصراوي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405666