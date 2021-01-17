تسجيل الدخول

تركيا تعلن عن غرق سفينة روسية قبالة سواحلها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الأحد 17 يناير 2021 - 1:43 مساءً
تركيا تعلن عن غرق سفينة روسية قبالة سواحلها
صورة تعبيرية

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

اقرأ أيضا...

وأكدت سلطات الولاية إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة، حسب وكالة “الأناضول” الرسمية.

وأشار حاكم الولاية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث الغرق حتى الآن، مضيفا أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405682

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.