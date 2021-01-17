تسجيل الدخول

سلطنة عمان: إغلاق المنافذ البرية لأسبوع اعتباراً من الغد بسبب كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الأحد 17 يناير 2021 - 3:01 مساءً
سلطنة عمان: إغلاق المنافذ البرية لأسبوع اعتباراً من الغد بسبب كورونا

كل الوطن – وكالات: قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرّية للـسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين.

اقرأ أيضا...

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض حيث لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة خصوصًا عدم لبس الكِمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405694

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.