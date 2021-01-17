سلطنة عمان: إغلاق المنافذ البرية لأسبوع اعتباراً من الغد بسبب كورونا

كل الوطن – وكالات: قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرّية للـسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين.

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض حيث لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة خصوصًا عدم لبس الكِمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405694