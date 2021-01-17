شقيق الراحل عمر خورشيد يكشف معلومات عن علاقة الأخير بمها أبو عوف وشريهان

كل الوطن – وكالات: قال إيهاب خورشيد، شقيق عازف الغيتار المصري الراحل، عمر خورشيد، إن الأخير كان متزوجا من اللبنانية “دينا” في زيجته الأولى، والفنانة مها أبو عوف في الزيجة الثانية.

وكشف إيهاب خورشيد، عبر تصريحات لموقع “مصراوي”، أن عمر توفي، في حين كانت كل من دينا ومها “على ذمته”، ولم ينفصل عنهما، مؤكدا أن أخيه “لم ينجب أي أولاد منهما”.

وأوضح قائلا: “مها أبو عوف ودينا، وشريهان (شقيقة عمر خورشيد)، ما كنوش أوفياء له، وأمناء عليه، لأنهم كانوا على دراية بكل ما حدث”.

جدير بالذكر أن الأضواء سلطت على عازف الغيتار الراحل في الأيام الأخيرة، وذلك بعد مرور سنوات عديدة من مصرعه، في حادث غامض، حيث توفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981، جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من “الرولاند”، هو وزوجته اللبنانية، دينا، وصديقتهما الفنانة مديحة كامل، في نهاية شارع الهرم أمام مطعم “خريستو”.

وكان عازف الغيتار المصري قد عمل مع العديد من الفنانين المشهورين، من بينهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، كما بدأ عمله السينمائي بدور في فيلم “ابنتي العزيزة”، الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كل من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم “غيتار الحب”.

المصدر: “مصراوي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405705