الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تستقبل إدارة بايدن بالاستيطان

كل الوطن – وكالات: دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أبو ردينة في تصريح له أن “الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وهو يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين”.

واعتبر أن “هذه القرارات الإسرائيلية المتتالية هي محاولة استباقية من قبل الحكومة الإسرائيلية لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة”.

وقال: “الحكومة الإسرائيلية تستقبل إدارة بايدن بالاستيطان”.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف “تدميرها الممنهج والمخطط لحل الدولتين”، معتبرا أن “الاستيطان يدمر أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.

المصدر: “وفا”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405715