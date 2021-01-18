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جازان: إصابة 3 أشخاص بقذيفة أطلقها الحوثيون سقطت في إحدى القرى

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-18T01:36:50+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 18 يناير 2021 - 1:36 صباحًا
جازان: إصابة 3 أشخاص بقذيفة أطلقها الحوثيون سقطت في إحدى القرى

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة “واس” السعودية بإصابة 3 أشخاص في إحدى قرى جازان الحدودية جراء سقوط قذيفة أطلقتها جماعة الحوثي الارهابية من اليمن.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط قذيفة أطلقتها حركة “أنصار الله” الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

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وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 3 مدنيين إصابات مختلفة تم نقلهم للمستشفى، بينهم حالة واحدة حرجة.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405724

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