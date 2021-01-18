الحريري: نأسف لتحميل اسم رفيق الحريري أي إساءة للسعودية وقيادتها

كل الوطن – وكالات: أعرب رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري عن أسفه لتحميل اسم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، أي إساءة للسعودية وقيادتها.

وقال مكتب الحريري في بيان له: “تداولت مواقع إعلامية مقالا للسيدين مايكل ايزنر وجاك ستيل نشره “مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط” في واشنطن، يتعرض فيه للمملكة العربية السعودية وقيادتها”.

وأضاف: “لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالمركز، وهو يأسف شديد الأسف تحميل اسم الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) أية إساءة للمملكة وقيادتها، وقد تسلمنا منه أمانة الوفاء للمملكة وشعبها وتاريخنا مشهود في هذا المجال لن تشوهه الافتراءات”.

المصدر: “الجديد”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405728