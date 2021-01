متظاهرون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي رفضا للتطبيع (صور)

كل الوطن – وكالات: أحرق عشرات المتظاهرين السودانيين يوم الأحد العلم الإسرائيلي وسط الخرطوم، رفضا للتطبيع مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها “القوى الشعبية لمقاومة التطبيع”، أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم رفضا “لاتفاقيات أبراهام”.

وقال المحتجون لفرانس برس إنهم يمثلون “القوى الشعبية لمقاومة التطبيع” وحملوا لافتات كتب عليها “التطبيع خيانة” و”التطبيع جريمة” و”التطبيع ابتزاز أمريكي مقابل الخضوع للأمريكان”.

