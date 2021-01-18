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بسبب أعمال الشغب.. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 18 يناير 2021 - 2:04 صباحًا
بسبب أعمال الشغب.. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الأحد بأن قوات الجيش انتشرت في عدد من الولايات إثر أعمال الشغب التي تجددت منذ ليلة البارحة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري في تصريح لـ”موزاييك” انتشار الوحدات العسكرية أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة في ولايات سليانة والقصرين وبنزرت وسوسة.

وصرح بأن ذلك يأتي تحسبا لأعمال الشغب التي من الممكن أن تستهدف هذه المنشآت.

وذكر زكري أن قوات الجيش الوطني بصدد تسيير دوريات مشتركة في كافة جهات الجمهورية.

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وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم أنها اعتقلت أكثر من 240 شخصا أغلبهم من المراهقين والصبية، عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة يوم السبت.

وقال وليد حكيمة المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي إن قوات مكافحة الشغب اعتقلت 242 أكثرهم من الشبان والأطفال الذين عمدوا إلى تخريب الممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك.

واندلعت الأحد مواجهات عنيفة في عدة ولايات حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم.

المصدر: “موزاييك” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405736

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