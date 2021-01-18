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الصحة العالمية تحدد عدد الأيام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلا للعدوى

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 18 يناير 2021 - 11:00 صباحًا
الصحة العالمية تحدد عدد الأيام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلا للعدوى
منظمة الصحة العالمية - كورونا

كل الوطن – وكالات: كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـ “كوفيد – 19” ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.

وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي.

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وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي: “وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض”.

ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405744

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