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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعوها لتصريف الأعمال

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-18T13:29:30+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 18 يناير 2021 - 1:29 مساءً
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعوها لتصريف الأعمال

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن أمير الكويت قبل الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور.

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وقبل الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراءةالأسبوع الماضي.
وطلب أمير البلاد أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

المصدر: كونا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405757

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