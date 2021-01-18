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الإمارات تعلق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 18 يناير 2021 - 1:22 مساءً
الإمارات تعلق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين

كل الوطن – وكالات: أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، أنه سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين، حتى أوائل يوليو القادم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأبلغت وزارة الخارجية الإماراتية، نظيرتها الإسرائيلية، أنه “وفقا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة والمصدق عليها من قبل البلدين، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى أوائل يوليو القادم”.

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وأوضحت أبو ظبي أنه في هذه المرحلة، وحتى يوليو، ما لم يتم الإخطار بخلاف ذلك، “سيطلب من الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، وسيطلب من مواطني الإمارات الحصول على تأشيرة دخول مسبقا قبل السفر إلى إسرائيل، كما سيطلب من المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة معرفة كيفية ترتيب التأشيرة، مع وكلاء السفر وشركات الطيران”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405759

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