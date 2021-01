شاهد.. وسائل إعلام تنشر فيديو يظهر تصاعد الدخان قرب مبنى الكابيتول

كل الوطن – وكالات: نشر صحفيون ووسائل إعلام في الولايات المتحدة يوم الاثنين مقطع فيديو لتصاعد الدخان قرب مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إغلاق العاصمة واشنطن، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بسبب تهديد أمني خارجي.

وبحسب المعلومات الأولية فقد تم إخلاء المشاركين في تدريبات حفل التنصيب على الجهة الغربية لمبنى الكونغرس.

من جهته، قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي في تغريدة على “تويتر” إن إغلاق مجمع الكابيتول مؤقت ولا تهديد على الجماهير، مؤكدا أنه تم إصدار توجيهات لأعضاء الكونغرس وموظفيه بالبقاء في أماكنهم في أثناء تحري الأمر.

The Capitol is under evacuation. Unclear as to why.

Smoke can be seen in this video pic.twitter.com/7DQfiqHc2s

— Santiago Mayer (@santiagomayer_) January 18, 2021