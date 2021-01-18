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“الرجل ليس معيارا للشجاعة”.. تغريدة من الفنان عبد المجيد عبد الله تثير الجدل

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 18 يناير 2021 - 10:20 مساءً
“الرجل ليس معيارا للشجاعة”.. تغريدة من الفنان عبد المجيد عبد الله تثير الجدل

كل الوطن – وكالات: نشر الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أثارت جدلا واسعا، تحدث فيها عن قوة المرأة واعتبر أن “الرجل ليس معيارا للشجاعة”.

وكتب عبد الله في تغريدته: “المرأة الشجاعة هي “امرأة” وليست ألف رجل… فالرجل ليس معيارا للشجاعة”.

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تغريدة عبد الله جذبت عددا كبيرا من المتابعين، حيث حازت على أكثر من 30 ألف إعجاب وأكثر من 10 آلاف إعادة تغريد، مع جملة واسعة من الردود والتعليقات التي أثنت على كلام عبد الله وإنصافه للمرأة.

وانتقد آخرون عدم اعتبار الرجل مقياسا للشجاعة حسب كلام عبد الله، كما استنكر البعض البقاء في جدلية “الرجل والمرأة” حيث لا ينتهي نقاش كهذا ولا يصل إلى نتيجة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405822

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