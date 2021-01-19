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السعودية.. رجل يقترض من زوجته المال للزواج بامرأة ثانية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:46 صباحًا
السعودية.. رجل يقترض من زوجته المال للزواج بامرأة ثانية

كل الوطن – الرياض: خدع رجل بالسعودية زوجته بأخذ قرض شخصي من خلالها بقيمة 120 ألف ريال لتسديد مديونية عليه، إلا أنه قام بالزواج عليها حيث علمت الزوجة من إحدى قريباتها مما دفعها لمواجهته.

وتقدمت السيدة لمكتب محاماة للاستفسار حول رفع قضية على زوجها “الذي قام بالزواج من أخرى بعد أن خدعها حسب قولها بأخذ قرض شخصي، ومساعدته في تسديد مديونية عليه، حيث كان يدعي أنه مهدد بإيقاف خدمته، بالتالي قامت بأخذ قرض شخصي بمبلغ 120 ألف ريال، نحو (32 ألف دولار) وإعطائه من أجل التسديد”.

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وأوضحت أنه “بعد مرور عدة أسابيع علمت عن طريق إحدى قريباتها أن زوجها حدد زواجه خلال أشهر، مما دفعها لمواجهة الزوج بذلك لكنه أنكر في البداية وبعد إصرارها لمعرفة صحة ذلك اعترف أنه سيتزوج قريبا”.

وبعد مطالبتها أن يدفع لها 120 ألف ريال القرض الذي أخذته من أجله، “أنكر ذلك مما دفعها للتوجه لمكتب محاماة لمعرفة موقفها القانوني في رفع قضية عليه بفسخ النكاح والمطالبة بإرجاع المبلغ الذي أخذه منها”.

المصدر: صحيفة الوطن السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405825

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