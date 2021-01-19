السعودية تعتمد لقاحين جديدين مضادين لفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: اعتمدت وزارة الصحة السعودية لقاحين آخرين للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى ثلاثة، اثنان منها أمريكي.

وكشف مدير الصحة بالمنطقة الشرقية في المملكة الدكتور إبراهيم العريفي، أن اللقاحات المعتمدة تتمثل في لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، ولقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، ولقاح شركة “موديرنا” الأمريكية.

وأوضح العريفي أن هناك تنافسا عالميا على اللقاحات، خاصة في ظل الطلب الكبير على لقاح “فايزر”، لكنه استدرك قائلا إن “الكميات التي ستصل السعودية جيدة للتطعيم”.

وأشار إلى زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات، كاشفا أن الوزارة تخطط للوصول إلى 80 بالمئة من المناعة المجتمعية.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح “فايزر- بيونتيك” ضد كورونا منذ منتصف ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”.

المصدر: عكاظ

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405828