تسجيل الدخول

السفير الأمريكي لدى الرياض يشيد بالتنظيم السعودي لحملة التطعيم ضد كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-19T01:01:02+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 1:01 صباحًا
السفير الأمريكي لدى الرياض يشيد بالتنظيم السعودي لحملة التطعيم ضد كورونا

كل الوطن – الرياض: أشاد السفير الأمريكي لدى الرياض جون أبي زيد بالتنظيم والكفاءة السعوديين، وذلك عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا في السعودية.

ووفقا لحساب السفارة على “تويتر”، قال السفير: “أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال. التنظيم والكفاءة اللذان شهدتهما اليوم في السعودية كانا في غاية الروعة”.

وأضاف مخاطبا الطاقم الطبي السعودي: “شكرا لما تصنعونه لبلادكم.. نحن معجبون جدا بما تقومون به.. نحن بحاجة إلى أن نكون مثلكم في هذا الشأن”.

اقرأ أيضا...

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح منذ منتصف ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”.

المصدر: “سبق” + السفارة الأمريكية لدى السعودية “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405830

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.