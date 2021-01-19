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إطلاق أول “سينما سيارات” في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-19T01:13:26+03:00
ثقافة وإبداعمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 1:13 صباحًا
إطلاق أول “سينما سيارات” في الرياض

كل الوطن – الرياض: أعلنت شركة “موفي سينما” السعودية، السبت، عن إطلاق أول “سينما سيارات” تأسست في العاصمة الرياض.

ونشر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، انطلاق فعالية سينما السيارات “وميض الرياض”، بالتعاون مع شركائهم في “muvicinemas”، و”Winkeam”.

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وقال في “تويتر”: “حرصنا في أمانة منطقة الرياض على توفير تجربة ترفيهية، وفق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم”.

وفي التفاصيل حول فعالية “سينما السيارات”، تجدر الإشارة إلى أنها ستتضمن 3 عروض سينمائية يوميا، وشاشة عرض رئيسية تبلغ مساحتها 200 متر مربع، حيث يتسع الموقع لأكثر من 150 سيارة، بالإضافة إلى وجود منطقة مخصصة لشاحنات الطعام في الموقع، تقدم خدماتها للزوار عبر تطبيقات إلكترونية.

المصدر: “RT”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405833

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