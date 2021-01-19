تسجيل الدخول

مصر.. القبض على صانعة “الحلوى الجنسية” في حفل نادي الجزيرة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-19T01:57:21+03:00
جرائم وحوادثمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 1:57 صباحًا
مصر.. القبض على صانعة “الحلوى الجنسية” في حفل نادي الجزيرة

كل الوطن – وكالات: ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المتهمة بتصنيع قطع حلوى على هيئة أعضاء تناسلية، بعد انتشار صور ظهرت فيها هذه الحلويات أثناء احتفال عيد ميلاد إحدى عضوات نادي الجزيرة.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ما أدى للمطالبة بالقبض عليهن، وعلى ناشرة الصور.

اقرأ أيضا...

وكان مصدر مطلع، أكد أن أجهزة الأمن أجرت تحرياتها حول الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية مصنعة قطع الحلوى.

وتبين أنها شيف حلواني ولها معلومات مسجلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة، وتبين اتخاذها مسكنها مصنعا لتلك الحلوى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اقتيادها لقسم قصر النيل.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405839

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.