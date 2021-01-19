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مصر.. صور تكشف عن جنازة عمر خورشيد منذ 40 عاما

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-19T12:34:13+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:34 مساءً
مصر.. صور تكشف عن جنازة عمر خورشيد منذ 40 عاما
الفنان المصري الراحل عمر خورشيد

كل الوطن – وكالات: كشفت صور نشرتها جريدة “اليوم السابع”، عن جنازة الفنان المصري الراحل عمر خورشيد منذ 40 عاما.

ونشرت الصور بعدما دعا إيهاب خورشيد، شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، إلى تلقي العزاء بعد وفاته بأربعين عاما في حادث سير، قائلا إن وزير الإعلام المصري السابق صفوت الشريف سبب قتله.

شيريهان في جنازة عمر خورشيد
شيريهان في جنازة عمر خورشيد

وأوضحت الصور أن هناك عزاء كبيرا أقيم فور وفاة عمر خورشيد وحضره عدد كبير من نجوم الفن وشقيقته شريهان ووالدته، فيما لم تستند تصريحات إيهاب خورشيد إلى دليل بجانب إدانة إحدى الشخصيات في حادث مقتل عمر خورشيد.

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جنازة عمر خورشيد
جنازة عمر خورشيد

وترجع القصة إلى عام 1981 حيث تعرض الموسيقار عمر خورشيد لحادث سيارة مروع في نهاية شارع الهرم بجانب ميناهاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا، وكان تعرض لمطاردة انتهت باصطدام سيارة عمر خورشيد بعمود الإنارة، حيث توفي بعدها.

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المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405860

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