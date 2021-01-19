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بخطاب ينبذ العنف.. ميلانيا ترامب تودع الأميركيين ومنصب السيدة الأولى قبيل مغادرة البيت الأبيض (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 1:10 مساءً
بخطاب ينبذ العنف.. ميلانيا ترامب تودع الأميركيين ومنصب السيدة الأولى قبيل مغادرة البيت الأبيض (فيديو)

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405869

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