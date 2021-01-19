تسجيل الدخول

عائض القرني يردّ على منتقدي فيديو “الوليمة”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-19T14:15:32+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 2:15 مساءً
عائض القرني يردّ على منتقدي فيديو “الوليمة”

كل الوطن – الرياض: رد الداعية السعودي، عائض القرني، على مقطع فيديو له كان قد أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهره وهو يقيم وليمة ضخمة لعدد من ضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير في السعودية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي أكد ناشروه أنه للداعية القرني وقال فيه: “عدد الذبائح الموجود كان 3 فقط، ولنحو أكثر من 45 شخصا، عكس ما تم تداوله بأن عدد الذبائح كان نحو 7، وبأن عدد الضيوف قليل جدا، موضحا أن المصور كان قد صور بداية الجلسة، ولم يصور باقي الضيوف والأشخاص الذين حضروا الوليمة”.

اقرأ أيضا...

كما أكد الداعية السعودي أنه “لا يرمي شيئا” من الطعام، مستشهدا بالأولاد والجيران، والفقراء، والمساكين، والسائقين.

وأظهر الفيديو الذي انتشر في وسائل الواصل الاجتماعي أن عائض القرني كان يقف أمام باب غرفة الاستقبال في منزله (المجلس)، ويرحب بضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير، “الذين لم يتجاوز عددهم 10 أشخاص، واستضافهم على وليمة ضخمة تضمنت نحو سبع ذبائح على طاولة كبيرة”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405875

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.