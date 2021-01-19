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باكستان: لا يمكن لأحد أن يأمرنا بإقامة علاقات مع إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 2:23 مساءً
باكستان: لا يمكن لأحد أن يأمرنا بإقامة علاقات مع إسرائيل

كل الوطن – وكالات: أكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الدينية مولانا طاهر أشرفي أنه لا يمكن لأي دولة أن تملي على بلاده إقامة علاقات مع إسرائيل، نافيا وجود أي طلب مماثل من أي عاصمة.

وفي حديث لوكالة “الأناضول” التركية قال أشرفي: “بعض وسائل الإعلام العبرية والهندية تقوم بنشر هذا النوع من الإشاعات حول إقامة باكستان علاقات مع إسرائيل للإضرار بعلاقاتها مع الدول الإسلامية”.

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وأضاف: “رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رفض إقامة أي علاقات مع إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية ترضي الفلسطينيين”.

وتابع: “لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تقبل إسرائيل، وباكستان ليست دولة صغيرة، نحن قوة نووية ولدينا جيش قوي وأمة قوية، ولا يمكن لأحد أن يأمرنا بإقامة علاقات مع إسرائيل”.

المصدر: الأناضول

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405881

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