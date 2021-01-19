الكويت ترصد إصابة مواطنتين بالتحوّر الجديد لكورونا

كل الوطن – وكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند الیوم الثلاثاء عن رصد إصابة مواطنتین قادمتین من المملكة المتحدة بالتحور الجدید لفیروس كورونا.

ویأتي ذلك تزامناً مع الإعلان عن ظھور أنماط جدیدة في بعض دول العالم لفیروس كورونا وفي إطار تأھب خطة وزارة الصحة عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازیة والتي من أبرزھا الجھود القائمة للتخطیط الجیني عبر الفرق الفنیة المتخصصة.

وأوضح السند في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) أن نتائج فحوصات مسحات الـ”PCR” للمواطنتین من دولة الإقلاع كانتا سلیمتین إلاأن فحص ال”PCR” والذي أجري في مطار دولة الكویت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتھما بالفیروس ھذا وقد تم تطبیق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطیط الجیني ثبت إصابتھما بنمط التحور الجیني الأخیر للفیروس وعلى ضوء نتیجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازیة والوقائیة الصحیة وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأضاف بأن الوزارة تجدد الدعوة للمواطنین والمقیمین بضرورة المداومة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحیة التي تتطلبھا المرحلة الراھنة من تغطیة الأنف والفم وتطھیر الیدین باستمرار والمحافظة على التباعد البدني وحمایة فئات ذوي الاختطار كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن یعاني من ضعف في المناعة.

وشدد الدكتور السند على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات مطالباً بضرورة المبادرة إلى التسجیل لطلب موعد مسبق في الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح “كوفید-19”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405893