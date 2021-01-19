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القبض على أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مقيمين في جدّة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 4:06 مساءً
القبض على أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مقيمين في جدّة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المُتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المُختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في (العقدين الثالث والرابع)، ارتكبوا عدداً من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405900

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