شاحنة تدهس 15 عاملاً أثناء نومهم بجانب طريق في الهند

كل الوطن – دب أ: قالت الشرطة الهندية إن شاحنة دهست ما لا يقل عن 15 عاملاً أثناء نومهم مع آخرين بجانب طريق في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث بالقرب من قرية في منطقة سورات في ولاية جوجارات بغرب الهند، بحسب ما قاله رئيس شرطة المنطقة فارادبهاي باتيل هاتفياً، وأضاف أن الشاحنة دهست العاملين النائمين، وقتلت 12 منهم على الفور، موضحا أنه جرى نقل ثمانية للمستشفى، حيث توفى ثلاثة متأثرين بجراحهم.

وقال باتيل إن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها عقب أن اصطدم ببعض من أعواد قصب السكر، الذي كان على متن عربة قادمة من الاتجاه المعاكس، وأشار إلى أن السائق ضمن المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

من جهته أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه، وأعلن عن منح تعويض لأسر الضحايا والمصابين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405903