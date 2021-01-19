إلقاء وافد من فوق جسر في السعودية… والداخلية تعلق

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير : أثار مقطع مصور لإلقاء وافد من على جسر في السعودية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل، المقطع الذي يظهر شخصا وافدا يجلس على جسر، في واد بالقرب من الرياض، ثم يتقدم إليه مواطن وصديقه ويدفعانه من فوق الجسر، ويبدآن بالضحك عليه.

​من جانبها علقت وزارة الداخلية على المقطع المتداول، وأصدرت بيانا على حسابها في سناب شات، ونقلته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وجاء في البيان: “إشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافد بدفعه في مجرى مائي في أحد المواقع البرية وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض بتحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما..”

​وأضاف البيان: “هما (المتورطان في هذه الحادثة) مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة..