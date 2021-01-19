الأمم المتحدة: ملتقى الحوار السياسي الليبي يوافق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية

كل الوطن – وكالات: أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

وقالت البعثة إنها أجرت عملية تصويت استغرقت يوما واحدا على الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم 16 يناير.

وشارك 72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، حيث صوت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73 % من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوا ضدها. فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنه “تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنه “بهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر نوفمبر. وأمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها”.

ولفتت ويليامز إلى أن “هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.”

من الجدير ذكره، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، على أن تتولى لجنة من الملتقى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.

المصدر: unsmil.unmissions.org

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405918