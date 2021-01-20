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الكويت.. الحبس 10 سنوات لمسؤول و3 مصريين بينهم سيّدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 20 يناير 2021 - 12:12 صباحًا
الكويت.. الحبس 10 سنوات لمسؤول و3 مصريين بينهم سيّدة

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مدير في البلدية ومصريين اثنين موظفين في الإدارة ذاتها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقررت المحكمة حبس موظفة وافدة مصرية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد المبالغ وتغريمها ضعفها وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة الاستيلاء على المال العام.

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وسبق أن نظرت المحاكم الكويتية بقضايا مشابهة بمؤسسات مختلفة، بعضها صدر فيها أحكام وبعضها الآخر ما زال قيد المحاكمة.

ومن أبرز قضايا الاختلاس قضية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتهم بها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان.

المصدر: صحيفة “الراي” الكويتية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405942

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