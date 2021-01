بالفيديو.. بايدن يبكي في كلمة وداعية بولاية ديلاوير

كل الوطن – وكالات: بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أثناء حديثه في مركز عسكري يحمل اسم ابنه الراحل، وذلك أثناء مراسم تكريم أقيمت له في ولاية ديلاوير عشية تنصيبه.

وأعرب عن أسفه على نجله بو بايدن المدعي العام السابق لولاية ديلاوير الذي توفي بسرطان الدماغ عام 2015، وقال: “ما آسف عليه، هو شيء واحد فقط وهو أنه ليس هنا لنقدمه رئيسا. لكن لدينا فرص عظيمة وقد علمتنا ولاية ديلاوير أن كل شيء ممكن”.

This is my president. Our president. @JoeBiden – Beau is proud of you. We all are. pic.twitter.com/mC2grCCy2W

— Nick Knudsen 🇺🇸 (@NickKnudsenUS) January 19, 2021