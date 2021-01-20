سجن إسرائيلي يلغي إعطاء لقاح كورونا للسجناء الفلسطينيين…(الأمر ينذر بكارثة).

كل الوطن – الارض المجتلة: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجن “ريمون” الإسرائيلي أبلغت السجناء الفلسطينيين بإلغاء إعطاء لقاح كورونا الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء.

وكشف النادي في بيان عن 15 إصابة جديدة بين الفلسطينيين في سجن ريمون جنوب إسرائيل بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن “عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين وهما: 2،6، بعد أن كانت الإصابات محصورة في ثلاثة أقسام وهي 4،3،1، ليرتفع عدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى خمسة، من أصل سبعة أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيرا”.

وأشار إلى أن “الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة”.

وناشد البيان “منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل جديا وعاجلا من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص”.

وطالب بالعمل “على إرسال لجنة طبية دولية، تطلع على الأوضاع الصحية للأسرى في السجون الإسرائيلية، في ظل التطورات الكارثية، جراء استمرار انتشار الوباء، وتصاعد الإصابات”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405952