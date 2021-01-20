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مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-20T14:41:38+03:00
عربي ودوليقمّة المصالحة الخليجية
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 20 يناير 2021 - 2:41 مساءً
مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة والدوحة تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: “اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٠ يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

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وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بدءا من 18 يناير بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري بواقع رحلتين أسبوعيا.

وكانت وزارة الطيران المدنى قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى فى الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405960

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