تسجيل الدخول

السعودية تسمح بعودة بث قنوات “beIN SPORTS” القطرية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-20T14:41:41+03:00
عربي ودوليقمّة المصالحة الخليجية
كل الوطن - فريق التحرير20 يناير 2021آخر تحديث : الأربعاء 20 يناير 2021 - 2:41 مساءً
السعودية تسمح بعودة بث قنوات “beIN SPORTS” القطرية

كل الوطن – وكالات: سمحت المملكة العربية السعودية، رسميا بعودة البث التلفزيوني لشبكة “بي إن سبورت” القطرية في المملكة، وذلك وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت الوكالة إن شبكة “beIN Sports” التلفزيونية القطرية أعادت استئناف بثها في السعودية، وسيتاح لمكاتب شبكة “بي إن سبورت” العمل في المناطق السعودية وبيع أجهزتها رسميا، بعد منع استمر نحو 3 أعوام.

اقرأ أيضا...

ويأتي ذلك في سياق المصالحة الخليجية التي جرى التوقيع عليها في مدينة العلا السعودية مطلع الشهر الجاري، ضمن جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قررت في يوليو الماضي، إلغاء ترخيص شبكة “بي إن سبورت”، والتي منع بثها في المملكة منذ منتصف 2017، بسبب الخلافات مع قطر.

وتقوم شبكة “beIN Sports” التلفزيونية القطرية، بنقل حصري لبطولات كأس العالم لكرة القدم وأمم أوروبا وإفريقيا وآسيا وكوبا أمريكا، فضلا عن دوريات الأبطال في القارات المذكورة.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=405974

كلمات دليلية
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.