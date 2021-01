مزاعم غريبة تدّعي أن الديناصورات كانت أول كائنات حيّة تزور القمر والمريخ قبل 66 مليون سنة!

كل الوطن – وكالات: رغم أن نيل أرمسترونج كان أول إنسان وطأت قدمه سطح القمر في عام 1967، إلا أن الديناصورات ربما سبقته قبل 66 مليون سنة، أو على الأقل بعض كائنات ما قبل التاريخ فعلت ذلك.

وينبع هذا الادعاء من كتاب بيتر برانين بعنوان “نهاية العالم” ( The End of the World)، الذي صدر عام 2017 لكنه انتشر مؤخرا بعد ظهور مقتطفات منه على “تويتر” بواسطة المدون مات أوسين، حيث يروي كيف كشف العلماء عن أدلة حول سبب خمس كوارث جرّت الحياة على الأرض إلى حافة الانقراض.

وتقول مقتطفات من الكتاب أنه من المرجح أن الحيوانات التي سكنت كوكبنا سافرت إلى الفضاء الخارجي على الحطام الناجم عن الكويكب العنيف الذي قضى عليها، لذلك لن تكون على قيد الحياة عندما وصلت إلى مدار الأرض.

