تسجيل الدخول

شاهد.. ترامب يغادر البيت الأبيض وواشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-20T16:32:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 20 يناير 2021 - 4:32 مساءً
شاهد.. ترامب يغادر البيت الأبيض وواشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن

كل الوطن – وكالات: غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب البيت الأبيض، وذلك قبل وصول الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان ترمب قال إنه لن يشارك في مراسم التنصيب.

اقرأ أيضا...

ورصدت وكالة “بلومبرج” للأنباء نصب منصة صغيرة، سيلقي ترمب كلمة عليها، قبل أن يصعد لطائرة “إير فورس وان” الرئاسية.

وتنتظر الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأميركي ترمب لآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وتداولت وسائل إعلام صورة للطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، في انتظار مغادرة ترمب على متنها العاصمة واشنطن متوجها إلى فلوريدا، قبل بدء حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

60082de542360456c93b38dd - كل الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406009

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.