شاهد.. ترامب يغادر البيت الأبيض وواشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن

كل الوطن – وكالات: غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب البيت الأبيض، وذلك قبل وصول الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان ترمب قال إنه لن يشارك في مراسم التنصيب.

ورصدت وكالة “بلومبرج” للأنباء نصب منصة صغيرة، سيلقي ترمب كلمة عليها، قبل أن يصعد لطائرة “إير فورس وان” الرئاسية.

وتنتظر الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأميركي ترمب لآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وتداولت وسائل إعلام صورة للطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، في انتظار مغادرة ترمب على متنها العاصمة واشنطن متوجها إلى فلوريدا، قبل بدء حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406009