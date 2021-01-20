15 صورة مثيرة للجدل للرئيس المنتهية ولايته

كل الوطن – وكالات: في آخر أيام ولاية الرئيس الأمريكية دونالد ترامب نشرت وكالة إ”نترفاكس” الروسية مجموعة من أبرز الصور التي تظهر لحظات من عهد الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
1. ترامب في ولاية فلوريدا خلال حملته الانتخابية عام 2016
2. ترامب مع زوجته ميلانيا خلال حفلة رقص في البيت الأبيض بمناسبة تنصيبه رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 يناير 2017
3. ترامب يزور معرض “صنع في أمريكا” الذي أقيم في البيت الأبيض في 19 يوليو 2017
4. ترامب وميلانيا يتابعان كسوف الشمس في 21 أغسطس 2017
5. ترامب مع قادة عالميين خلال قمة “آسيان” في مانيلا في 12 نوفمبر 2017
6. والدة شرطية قتلت أثناء أداء الخدمة تعانق ترامب أثناء إلقائه كلمة في الحفل الوطني السنوي لإحياء ذكرى ضباط الشرطة في 15 مايو 2018
7. ترامب خلال أول زيارة له إلى بريطانيا في 12 يوليو 2018. وقال ترامب عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مؤتمر صحفي مشترك: هذه السيدة الرائعة تقوم بعمل خيالي”.
8. ترامب يتوجه إلى قصر بوكنغهام لمقابلة أليزابيث الثانية ملكة بريطانية
9. حفل استقبال في البيت الأبيض في 14 يناير 2019 تكريما لفريق Clemson Tigers لكرة القدم الأمريكية الذي فاز بكأس البلاد بين الطلاب. واضطر ترامب لتنظيم المأدبة بنفسه بسبب إغلاق الحكومة.
10. رئيس مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تصفيق بشكل استعراضي لترامب خلال إلقائه الخطاب إلى الكونغرس في 5 فبراير 2019
11. ترامب وميلانيا ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتابعون نزالا لمصارعي “سومو” في طوكو في 25 مايو 2019
12. ترامب خلال مشاركته في فعالية افتتاح دوري البيسبول الرئيسي في واشنطن في 23 سولسو 2020
13. قبلة ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال قمة G7 التي عقدت في بياريتس الفرنسية في الفترة بين 24 و26 أغسطس 2019
14. ترامب يعفو عن ديكين روميين في يوم عيد الشكر في 26 نوفمبر 2020
15. ترامب يرفض الاعتراف بخسارته الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020
المصدر: إنترفاكس
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406018