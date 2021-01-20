تغيّب عن حفل تنصيب بايدن.. ترامب يصل إلى فلوريدا

كل الوطن – رويترز: وصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى فلوريدا، بعد مراسم وداع قصيرة أقيمت لهما في قاعدة “أندروز” المشتركة بواشنطن في وقت سابق اليوم.

وحطت طائرة ترامب في مطار بالم بيتش في فلوريدا. وترامب هو أول رئيس للولايات المتحدة منذ أندرو جونسون (الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869) يغيب عن حفل تنصيب خليفته.

وقال أحد مرافقي ترامب على متن الرحلة لشبكة CNN إن ترامب شاهد إجراءات تنصيب جو بايدن وهو في طريقه إلى بالم بيتش.

وفي تصريحات موجزة وعد ترامب “بالقتال دائما” وتمنى لإدارة بايدن القادمة “حظا سعيدا”.

وقال أمام حشد من عائلته وموظفيه: “أنتم شعب رائع وهذا بلد عظيم. وهذا شرف عظيم لي وامتياز لي أن أكون رئيسا”.

المصدر: CNN

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406028